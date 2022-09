Open des Jasmins : « J’espère gagner ce tournoi »

La N.2 mondiale Ons Jabeur sera la joueuse la plus en vue de l’Open des Jasmins (250 points), tournoi féminin doté de 250 000 dollars, qui sera organisé pour la première fois à Monastir, du 1er au 9 octobre.

Lors d’une conférence de presse tenue mercredi soir à Tunis, Jabeur a exprimé son grand bonheur de participer à cet événement d’envergure en Tunisie, qui nécessite de relever de grands défis en termes de préparation des courts, qui ont été préparés en peu de temps.

« J’espère que cette édition sera à la hauteur des attentes sur tous les plans, et je ne ménagerai aucun effort pour présenter le meilleur jeu et atteindre la finale, et pourquoi pas gagner ce tournoi, puisque je bénéficierai du soutien des supporters tunisiens », a souligné la finaliste de l’US Open.

Concernant ses chances dans ce tournoi, Jabeur a indiqué : « Je connais très bien les caractéristiques de la majorité des participantes, et je traiterai chaque match à part afin d’aller le plus loin possible et d’atteindre la finale. Je suis sûre que le public tunisien viendra nombreux pour me soutenir jusqu’au bout ».

Concernant ses projets futur, Jabeur a déclaré : » C’est vrai que je me concentre à l’heure actuelle sur ma carrière sportive et ma participation internationale, mais cela ne m’empêche pas de penser au rêve qui j’ai toujours caressé celui de créer ma propre académie afin d’aider la jeunesse de mon pays à s’illustrer. Ce n’est pas difficile à réaliser tant qu’il y a de la confiance en soi, de la persévérance et de la patience ».

Pour sa part, le ministre de la Jeunesse et des Sports, Kamel Déguiche, a souligné que l’accueil par la Tunisie de l’Open des Jasmins était comme un rêve difficile à réaliser compte tenu de l’ampleur des défis posés. « Heureusement, a-t-il dit, nous avons réussi à l’organiser en Tunisie grâce au partenariat public-privé, et sans doute la participation d’Ons Jabeur donnera au tournoi d’autres dimensions ».

« Les réussites de Jabeur ont coïncidé avec une augmentation remarquable du nombre des jeunes pratiquants du tennis, et c’est ce qui nous incitera à développer notre stratégie au niveau des sports ciblés ».

« Ce qu’a réalisé Ons Jabeur pour la Tunisie a dépassé de loin la diplomatie sportive, elle est aussi porteuse de nombreux projets prometteurs pour le sport en général que nous travaillerons ensemble à les mettre en exécution à l’avenir », a ajouté le ministre.

Dans le même contexte, le ministre du Tourisme, Moez Ben Hassine a affirmé que son département ne ménagera aucun effort pour soutenir le tennis et tous les événements sportifs contribuant à la promotion du tourisme tunisien, en leur allouant un budget spécial.

« Il est certain que l’accueil de la ville de Monastir de l’Open des Jasmins de tennis va contribuer à la promotion de cette destination et à la diversification de son produit touristique, et ce grâce à la participation d’Ons Jabeur, l’icône du sport tunisien et l’ambassadrice du tourisme tunisien, qui a largement contribué à la promotion de l’image du pays ».

« Vu les capacités financières limitées destinées à la promotion de la destination Tunisie, nous comptons beaucoup sur le succès des champions tunisiens à l’instar de Ons Jabeur pour promouvoir l’image de notre tourisme, et nous espérons que notre championne de tennis participera activement à la nouvelle campagne préparée par le Ministère du Tourisme à cet effet. »

Pour sa part, la présidente de la Fédération tunisienne de tennis, Selma Mouelhi a déclaré que la Tunisie accueillera pour la première fois un tournoi de cette envergure, après avoir organisé des tournois de 15 000 dollars de dotation.

« Le tournoi de Monastir sera totalement différent à tous les niveaux, non seulement il réunira au tableau final 32 joueuses parmi les 100 meilleures mondiales, mais aussi il se déroulera sur un court central d’une capacité d’accueil de 2500 supporters, outre les courts annexes », a-t-elle précisé.

Elle a ajouté que l’acquisition des billets pour les matches sera accessible au public tunisien, mais la capacité limitée du court central a obligé le comité d’organisation à placer des écrans géants pour suivre les matches de l’extérieur outre la couverture télévisée du tournoi.