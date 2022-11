Bouden avec Saïed, Gounji et Shekhawi en Egypte pour le climat

La cheffe du gouvernement Najla Bouden participe à la Conférence des Nations Unies sur les changements climatiques COP27, qui se tient les 07 et 08 novembre courant à Sharm El-Sheikh en Egypte.

Bouden sera accompagnée par une délégation ministérielle qui regroupe notamment le ministre de l’Economie et de la Planification, la ministre de l’Industrie, des Mines et de l’Energie et la ministre de l’Environnement, lit-on dans un communiqué publié dimanche par la présidence du gouvernement.

