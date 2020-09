CNRPS : Prolongation des délais de payement des cotisations des fonctionnaires en détachement à l’étranger

La Caisse nationale de retraite et de prévoyance sociale (CNRPS) a décidé, mercredi, de prolonger jusqu’au 31 décembre 2020, les délais de payement des cotisations des fonctionnaires en détachement à l’étranger dans le cadre de la coopération technique.

Dans un communiqué publié, mercredi, la CNRPS a appelé les personnes concernées par la procédure en question, à engager les démarches nécessaires pour charger leurs représentants en Tunisie de régler leur situation avant l’expiration de la date limite du 30 septembre 2020, pour le payement des cotisations requises.

Cette prolongation des délais concerne également les cotisations des premier et deuxième trimestres de l’année 2020, dont les dates butoirs de payement avaient expiré, respectivement, le 31 mars et le 30 juin 2020.

La décision de prolonger les délais de payement, adopté pour la troisième fois au cours de l’année 2020, intervient dans le cadre des mesures de prévention contre le Coronavirus dans un certain nombre de pays du monde, notamment celles qui concernent la limitation des mouvements des personnes.

Cette mesure s’explique également, ajoute la même source, par l’incapacité de la plupart des fonctionnaires en détachement dans le cadre de la coopération technique, à retourner en Tunisie, ainsi que par le souci de préserver la continuité de paiement de leurs cotisations sous le titre des régimes de retraite et afin de garantir leurs droits dans l’avancement d’échelons et de grades dans la fonction publique.