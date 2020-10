CNRPS : une cellule pour répondre en ligne aux questions des adhérents

La Caisse nationale de retraite de prévoyance sociale a mis en place une cellule pour répondre en ligne aux questions de ses assurés sociaux à travers l’adresse mail [email protected].

» L’objectif est de répondre à toutes les interrogations des adhérents et de leur épargner le déplacement notamment dans ce contexte de pandémie « , indique un communiqué publié jeudi par la CNRPS.

« Pour les visites sur place, les assurés sociaux sont priés de respecter le protocole sanitaire et d’adopter les gestes barrières comme le port du masque et la distanciation « , ajoute la même source.