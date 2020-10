CNRPS : Versement à partir de demain des pensions de retraites

La Caisse nationale de retraite et de prévoyance sociale (CNRPS) a annoncé, jeudi, le versement, à compter du vendredi 23 octobre, des pensions de retraites pour tous les bénéficiaires quel que soit le mode de paiement (comptes postaux, comptes bancaires et mandats).

Dans un communiqué publié jeudi, la Caisse a rappelé que les pensions des retraités de la fonction publique pour le mois d’octobre en cours comprendront la sixième et dernière tranche de l’augmentation générale des pensions.

