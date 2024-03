Cofib Capital Finances rassure ses clients

À la suite des informations erronées qui circulent sur les réseaux sociaux en rapport avec certaines irrégularités commises par l’un de ses employés, la société Cofib Capital Finances estime qu’il est de son devoir d’apporter les éclaircissements nécessaires.

Consciente des préoccupations que peuvent raisonnablement générer ces irrégularités, Cofib Capital Finances tient à informer ses clients, ses partenaires et le public que, dès la détection des soupçons d’irrégularités déclenchés en date du 11 mars 2024 à l’égard de l’un de ses employés occupant le poste de responsable commercial, la Société a effectué, sans délais, les diligences qui s’imposaient, notamment, en informant le Conseil du Marché Financier et en déposant plainte auprès du parquet du Tribunal de Première Instance de Tunis qui a ordonné immédiatement l’ouverture d’une information judiciaire avec saisie d’une unité d’enquête spécialisée.

Par ailleurs, les investigations conduites en interne ont révélé que ces irrégularités se limitent exclusivement à un portefeuille de clients gérés par le responsable suspecté.

Cofib Capital Finances tient à rassurer ses clients que cet événement n’a pas d’impact sur son fonctionnement habituel et qu’elle continue à exercer pleinement ses activités dans le respect total de ses engagements. De plus, elle s’engage à recevoir ses clients en ses locaux, à suivre leurs doléances et les informer des évolutions les concernant. Cofib Capital Finances réaffirme à ses clients sa capacité à protéger leurs droits avérés et fondés.