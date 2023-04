HYUNDAI la voiture la plus vendue et la plus appréciée des clients tunisiens depuis 2020

Alpha Hyundai Motor, distributeur officiel de la firme automobile sud-coréenne Hyundai en Tunisie, confirme sa position de leader durant la période allant de Janvier 2020 à Mars 2023 et annonce la vente de 19 535 unités, faisant ainsi de la marque coréenne la marque la plus vendue sur le marché automobile tunisien au cours de cette période.

« Nous sommes fiers d’annoncer que Hyundai est la marque la plus vendue et plus appréciée sur le marché automobile tunisien depuis 2020. Nous tenons à remercier nos clients pour leur confiance et leur soutien continu. Nous restons engagés à fournir des produits et des services de qualité supérieure et à être un partenaire fiable pour nos clients. » A déclaré M. Mehdi Mahjoub directeur général d’Alpha Hyundai Motor.

En tant que leader du marché automobile en 2022 et aussi au premier trimestre 2023, Hyundai est fière de répondre aux attentes de ses clients grâce à sa gamme diversifiée de véhicules de qualité et à son service client exceptionnel. L’engagement de Hyundai envers ses clients est illustré par plusieurs récompenses dont « service client de l’année 2023 » pour la deuxième année consécutive et également « l’entreprise qui respecte les droits des consommateurs ».

Avec 20 agences officielles Hyundai réparties sur tout le territoire tunisien, la marque reste toujours aux côtés de ses clients pour répondre à toutes leurs demandes et les aider à choisir le véhicule qui correspond le mieux à leurs besoins.

Le volume de vente des différents modèles Hyundai au cours de cette période a été plus que remarquable. En effet, la Gi10 5 CV a enregistré 7 148 immatriculations, suivie de près par la Gi10 populaire avec 4 106 immatriculations, la Gi10 Sedan avec 2 116 immatriculations et l’i20 avec 4 687 immatriculations.

Le dévouement inébranlable de Hyundai à fournir un large éventail de véhicules adaptés aux désirs et exigences des consommateurs se reflète dans ces chiffres.

Avec un tel succès, Hyundai Tunisie continue à être un choix incontournable des tunisiennes et des tunisiens.