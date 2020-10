BH Bank : Résilience et solidité des fondamentaux pour accompagner ses clients et résister aux effets de la crise sanitaire.

Le contexte économique local et international ébranlé par les effets directs et instantanés induits par la pandémie Covid-19, a impacté l’évolution de l’activité de la banque au cours du premier semestre 2020.

Le niveau global des dépôts à vue et des dépôts d’épargne au 30/06/2020 a augmenté respectivement de 2.24 % et de 9.64% par rapport à la même période de 2019 contre une diminution de 10.96%des comptes à échéance.

Les crédits à la clientèle, quant à eux, ont affiché une augmentation de 2.95%.

Le Produit Net Bancaire (-1.99%) a été impacté notamment par la baisse des gains de change et des commissions en produit dû essentiellement à la gratuité des opérations monétiques , des traitements des chèques et le fléchissement des opérations de commerce extérieur.

Les charges opératoires quant à ellesont diminué de2.74%par rapport à la même période en 2019.

A ces éléments, s’ajoutent la nouvelle taxe conjoncturelle de 2% appliquée sur le résultat de 2019 et de 2020 et l’augmentation de 2% de la contribution sociale conjoncturelle pour situer le résultat net de la période à 44.034 MDen baisse de 28.47%.

Le résultat net positif de la période ainsi que la décision de la Banque Centrale de Tunisie courant le mois de Mars 2020 de ne pas distribuer de dividendes au titre de l’exercice clos le 31/12/2019 ont eu pour effet le renforcement des capitaux propres de la banque pour dépasser pour la première fois le seuil de 1 000 Millions de Dinars en affichant une augmentation de 13.84% par rapport au 30/06/2019.

Le contexte économique et sanitaire national et international a freiné le développement attendu notamment la production de crédits et l’activité change et le volume opératoire qui ont été marqués au cours du premier semestre 2020 par un ralentissement voire une inversion de leurs tendances.

La BH Bank, forte de la solidité de ses fondamentaux et engagée dans une relation pérenne de partenariat et de proximité avec ses clients a fait preuve d’une résilience de son dispositif commercial et opérationnel lui permettant d’atténuer les effets de la crise tout en continuant à apporter l’accompagnement nécessaire à tous ses clients afin de surmonter les répercussions de la pandémie.

A cet effet, un nouveau produit « solidaire 2020 » a été créé et déployé pour financer les besoins ponctuels et urgents des entreprises se rapportant aux charges opératoirescourantes et ce, en réponse à la circulaire 12/2020 de la BCT .Ce produit, étendu aux besoins de financement du fond de roulement vient s’ajouter aux efforts d’accompagnement entrant dans le cadre des mesures prises par les autorités pour soutenir les entreprises impactées par le COVID 19.

La BH Bank continuera à jouer pleinement son rôle de partenaire financier et économique de premier ordre tout en restant regardant sur la qualité de son portefeuille, la solidité de ses fondamentaux et l’évolution du coût net du risque.