La Poste : Le nombre de clients ne doit pas dépasser le double du nombre de guichets ouverts

Le nombre de clients ne doit pas dépasser le double du nombre de guichets ouverts, dans les bureaux de poste, a annoncé lundi, la Poste tunisienne.

« Les clients doivent respecter toutes les conditions de sécurité sanitaire, dont le port de bavettes et le respect de la distanciation physique ».

La poste indique qu’elle mobilisera des agents qui veilleront à organiser les files d’attente, devant l’entrée des bureaux de poste et à présenter aux clients, du gel désinfectant.

L’ensemble de ces mesures ont été prises lundi, lors de la réunion de la Commission de vigilance pour prévenir la propagation du coronavirus, relevant de la Poste.

La commission a appelé les différents services de la poste à coordonner les efforts avec les autorités régionales et centrales, ainsi qu’avec la société civile et les commissions régionales de lutte contre les catastrophes, afin de suivre l’évolution de la situation sanitaire dans les différentes régions du pays.

Elle a invité, également, les clients à éviter l’encombrement, rappelant que les bureaux de poste sont ouverts de 8h00 à 12h00 et de 14h30 à 17h00.