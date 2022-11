Combat de l’école contre la drogue

Le sociologue Taieb Touili a mis en garde, à travers Assabah News, lundi 31 octobre, contre le relâchement à divers niveaux en milieu scolaire, cause principale, selon lui, de la diffusion de la consommation des drogues chez les élèves, mettant l’accent sur la nécessité de redoubler d’efforts sur le plan de la surveillance de la part de tous, afin de protéger « l’école tunisienne devenue la proie des petits dealers parmi les délinquants et clochards de tout bord qui guettent les élèves devant les établissements éducatifs en vue de répandre leurs poisons. »

Il a estimé que cette diffusion de la drogue en milieu scolaire a facilité son accès et encouragé les élèves à la consommer, insistant sur le danger d’abandonner les élèves dans la rue, faute d’enseignant ou lors des heures creuses, car la place de l’élève est dans l’enceinte de l’école ou avec ses parents, a-t-il dit.

Ces dernières semaines, les services de sécurité ont arrêté un certain nombre de dealers devant les écoles et saisi des quantités de drogue dont 120 grammes de cocaïne à Monastir.

Assabah News a d’ailleurs recueilli, à cette occasion, l’avis de quelques sécuritaires qui ont mis en cause le manque d’éducation chez les familles et en milieu scolaire concernant les drogues et la toxicomanie, outre le relâchement.