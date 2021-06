Comment vont-ils finir 2021?

A fin juin 2021, c’est une Tunisie qui ne sait plus où donner de la tête, entre une pandémie du Coronavirus qui prend chaque jour un peu plus les allures d’une catastrophe sanitaire, et un chef da l’Etat qui ne bouge pas d’un iota dans sa position de refus d’un dialogue national « à la UGTT » pour dépasser la crise constitutionnelle et institutionnelle que l’on retrouve de nouveau.

Une Tunisie, qui n’arrive pas encore à se dessiner une autre perspective que le Shutdown, même pas pour le second semestre d’un exercice passé juste à essayer de joindre les deux bouts.

A fin avril 2021, ses ressources propres (10,5 Milliards DT) n’arrivaient toujours pas à couvrir ses dépenses (11,67 Milliards DT), malgré une hausse de 20,2 % des recettes fiscales et 500 MDT en recettes non-fiscales, dont 44,3 MDT sous forme de dons. A fin avril 2021 aussi, l’IR (Impôt sur le revenu) a augmenté de 13,3 %, l’IS (Impôt sur les sociétés) de 3 %, les impôts sur les salaires de 12,7 %, les DD (Droits de douane) de 25,6 %, la TVA de 33,4 %, et les droits de consommation de 21 %. Tout cela n’a même pas suffi à équilibrer un budget qui n’a que quatre mois d’âge !

Autre remarque, non moins importante, des dépenses salariales pour la seule fonction publique (6,715 Milliards DT en seulement 4 mois), qui représentaient les 2/3 de toutes les recettes fiscales (9,952 Milliards DT), et des dépenses d’intervention, essentiellement la compensation, qui représentaient 24 % des mêmes recettes fiscales pour les seuls premiers 4 mois de l’exercice.

Le « super » ministre n’est pas pressé

Le « super » ministre de l’Economie, Ali Kooli, qui ne sait toujours pas comment, ni terminer l’exercice financier, ni comment il va devoir confectionner la loi de finances complémentaire (LFC) 2021 que lui et son patron Hichem Mechichi avaient promise pour mars dernier, en a informé, samedi dernier, un certain nombre de députés de la commission des finances. Une deuxième réunion devait se tenir lundi 21 juin 2021, mais on ne sait rien de son contenu.

Constatation a été en tout cas faite par les députés présents d’un dépassement en masse salariale et en compensation, de 4 Milliards DT par rapport aux prévisions faites par le ministre, qui étaient déjà de 18 Milliards DT nécessaires pour boucler le budget de 2021, et donc nécessaires pour la LFC. Mais, ni les députés, ni le « super » ministre de l’Economie n’étaient capables d’imaginer par quels moyens Ali Kooli comptait y arriver, et tout le monde aurait fini par une première situation d’impasse budgétaire.

Kooli a déjà lancé une première tranche d’un emprunt obligataire local, ouvert aux personnes physiques et morales tunisiennes, d’un montant global de 1,4 Milliard DT, et dont la souscription devrait se terminer le 28 juin 2021. Il ne donne pourtant toujours pas un schéma clair et précis de financement de la LFC. Pour l’instant, selon des sources parlementaires tunisiennes, deux seules issues restent possibles.

D’abord plus de dette, et nécessairement locale. Or, les banques de la place, dont quelques-unes ont déjà donné en devises notamment, ont une limite. De plus, et comme l’a tout récemment souligné Fitch Ratings, « l’exposition des banques au souverain représentait environ 15 % des actifs du secteur à la fin du mois de novembre 2020, ce qui est considérable ». On pourrait aussi imaginer que la BCT accepte de prêter au Trésor tunisien de quoi passer le cap des prochains 6 mois. Or, les experts imaginent mal que l’Institut tunisien d’émission puisse le faire, en l’absence d’une feuille de route gouvernementale, claire et précise, et qui doit se concrétiser dans la LFC 2021.

Autrement, mettre la pression en matière de fiscalité, et risquer de presser encore plus les personnes, physiques et morales, déjà exténuées par l’impact Covid-19 et une inflation de 5 % et qui risquerait ainsi de repartir, à grands pas, vers la hausse ! Pour l’instant, la LFC, c’est mystère et boule de gomme !