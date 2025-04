Complot contre la sûreté de l’Etat: Audience, ce vendredi

Le procès pour »complot contre la sûreté de l’Etat » qui implique une quarantaine de personnes se poursuit, ce vendredi 11 avril 2025, selon mosaique fm.

La première audience s’est déroulée le 4 mars dernier à distance. Les avocats de la défense se sont opposés à la tenue du procès à distance, insistant sur la nécessité de faire comparaître les accusés à la salle d’audience. Ils ont également présenté des demandes de libération de leurs clients, estimant qu’ils ne représentent aucun danger pour la société.

Pour sa part, la cinquième Chambre criminelle du Tribunal de première instance de Tunis avait décidé de reporter l’audience au 11 avril et avait rejeté toutes les demandes de libération.

Les faits remontent à février 2023, lorsqu’un certain nombre d’hommes politiques, d’activistes de la société civile, d’avocats et d’hommes d’affaires ont été arrêtés pour des accusations liées principalement à la constitution d’une entente dans le but de comploter contre la sécurité intérieure et extérieure de l’État.