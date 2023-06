Composants automobiles : Des entreprises européennes et asiatiques choisissent la Tunisie

L’Instance tunisienne de l’investissement (TIA) a réitéré sa volonté de fournir l’information nécessaire à ceux qui souhaitent investir en Tunisie, que ce soit au stade de la pré-autorisation ou à celui de la prise de décision .Le responsable de son pôle d’information des investisseurs, Ridha Dridi, a souligné ses efforts à faciliter le parcours de l’investisseur à toutes les étapes de la réalisation de son projet d’investissement.

Dans une déclaration à African Manager, il a assuré que la Tunisie, malgré la situation difficile qu’elle traverse, demeure une destination attractive pour les investissements. En effet, de janvier 2019 à avril 2023, TIA a enregistré l’autorisation de 163 projets d’une valeur d’investissement totale estimée à 11,4 milliards de dinars, ce qui permet la création de plus de 51 emplois.

La Tunisie, leader dans l’industrie des composants automobiles

Ridha Dridi a indiqué que la Tunisie est devenue un leader dans l’industrie des composants automobiles, et a réussi à attirer de nombreux investissements, les démarches s’intensifient pour attirer davantage les grandes entreprises internationales leaders dans l’industrie automobile et ses composants.

Il convient de noter, à cet égard, que la Tunisie cherche à porter la valeur des exportations du secteur de la construction automobile et de ses composants à 13,5 milliards de dinars d’ici 2027, et à créer 150 mille emplois tout en doublant le pourcentage d’encadrement, à travers la charte « Partenariat entre les secteurs public et privé dans le secteur de la construction automobile et ses composants à l’horizon 2027 ».

Le secteur des composants automobiles compte en effet actuellement plus de 280 entreprises industrielles, dont 140 sont à participation étrangère et 65% entièrement exportées, fournissant près de 90 mille emplois.

De nombreuses entreprises européennes et asiatiques ont exprimé leur désir de s’implanter en Tunisie. A cet égard, le complexe mondial allemand « Marquardt Automotive », a officiellement annoncé en mai dernier l’allocation d’importantes enveloppes financières de 200 millions de dinars pour étendre son activité en Tunisie, ainsi qu’aux fins de la création d’une nouvelle usine qui entrera en service courant avril 2024. Ila estimé que ce projet ainsi que d’autres reflètent l’importance de la destination tunisienne dans le domaine industriel, affirmant que « la Tunisie dispose d’un grand avantage compétitif dans le domaine de l’industrie des composants automobiles .

Par ailleurs, l’Instance é est un partenaire essentiel et important dans le processus d’investissement, selon les dires du responsable, qui a affirmé que certains projets sont au point mort et font face à des difficultés immobilières et administratives, appelant à cet égard à les surmonter et à fournir la plateforme juridique et procédurale appropriée pour attirer les investissements et faire progresser le développement en Tunisie.

Les investissements autorisés en croissance

Selon les derniers indicateurs statistiques publiés par TIA, le total des investissements autorisés en Tunisie a augmenté, au cours du premier trimestre 2023, à 5.543 millions de dinars, soit une augmentation de 27% par rapport à la même période en 2022, compte tenu de l’accent mis sur le secteur industriel et de la tendance aux nouveaux événements.

L’Instance a confirmé que les investisseurs ont exprimé leur volonté de réaliser 12 projets, dont 8 nouveaux, ce qui permettra de créer au total environ 3179 emplois.

Les nouveaux développements représentent 67% du nombre de projets autorisés, leur valeur d’investissement est d’environ 434 millions de dinars, soit environ 80% du volume total des investissements autorisés.

L’Instance a, en outre, estimé que les chiffres « sont un indicateur positif qui reflète l’ampleur de l’amélioration du modèle d’investissement et de l’enregistrement de nouvelles opportunités d’investissement et permettra la création de 2416 emplois ».

Les investisseurs prévoient d’étendre 4 projets existants, représentant 33% du nombre de projets autorisés, à travers un investissement total d’environ 5.109 millions de dinars, ce qui créera 763 emplois.

Les investissements autorisés ont été concentrés sur 8 gouvernorats, dont 6 projets situés dans les zones de développement régional, représentant 50 % du nombre de projets, 72 % du coût total de l’investissement et 35 % des emplois.