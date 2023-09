Concentré de tomate : La prohibitive marge bénéficiaire !

Le concentré de tomate de 800 grammes coûte entre 3200 et 3300 millimes à la production mais est vendu à 4800 millimes aux grossistes et 4900 au grand public, a révélé, le membre du Comité central de l’UTAP, Bayrem Hamada. « Vendre les concentrés de tomate à ce prix est inacceptable », a-t-il dit, ce jeudi sur Mosaïque Fm. De grandes surfaces proposent parfois des packs de trois à dix dinars seulement, soit une moyenne de 3300 l’unité, Est-ce que vous croyez qu’elles vendent leurs produits à perte », s’est-il exclamé. Il a indiqué, par ailleurs, que la production nationale de tomates en 2023 a atteint les 900 mille tonnes, dont 650 mille destinées à la transformation et que le stress hydrique n’a pas eu d’incidences sur la récolte. Il a ajouté que les agriculteurs espèrent que la première quinzaine du mois d’octobre sera porteuse de pluies, pour que la saison agricole soit bonne.

