Confection: Les petites mains roulées à plate couture!

Les usines de confection tunisiennes, qui approvisionnent principalement les marques de mode européennes, ont été durement touchées par la pandémie de COVID-19 – avec des milliers de pertes d’emploi et une augmentation des plaintes pour violation des droits du travail dans le secteur, selon les dirigeants syndicaux, cités dans un reportage sur place réalisé par la Fondation Thomson Reuters.

Les exportations se sont redressées après une chute des expéditions vers les principaux marchés européens, mais quelque 4 500 travailleurs du textile et de l’habillement ont perdu leur emploi au cours de l’année qui s’est achevée en février 2021, selon la Fédération tunisienne du textile et de l’habillement (FTTH).

D’autres, comme une couturière de 44 ans désignée sous le pseudonyme de Najah, ont passé des mois sans salaire pendant la pandémie. Malgré la promesse du propriétaire de l’usine de payes es salaires en retard le mois prochain, elle a déclaré qu’elle n’était pas rassurée de recevoir l’argent qui lui est dû sur son salaire mensuel de 530 dinars tunisiens (192 dollars), et qu’elle s’inquiète de l’avenir de l’usine.

Problèmes structurels

L’industrie de l’habillement et du textile est la deuxième source d’exportation de la Tunisie, contribuant à hauteur de 2,1 milliards d’euros à l’économie en 2020, selon le groupe industriel FTTH.

Plus de 150 000 Tunisiens travaillent dans l’industrie, principalement des femmes, et la pandémie a mis en lumière des abus de travail généralisés, a déclaré Mounir Hassine, directeur régional du Forum tunisien pour les droits sociaux et économiques (FTDES), une ONG. « Le COVID a accéléré les choses, mais tout cela est lié aux problèmes structurels du secteur », a-t-il déclaré.

Seul un travailleur sur dix environ est membre d’un syndicat, et si quatre années de travail permettent à un employé d’obtenir un contrat permanent garantissant des conditions améliorées telles que des indemnités de licenciement, les travailleurs affirment que les employeurs trouvent souvent le moyen de contourner la règle.

Selon Hassine, les employés sont rarement indemnisés en cas de fermeture d’usine, car les entreprises cherchent à se débarrasser de tout bien qui pourrait être réquisitionné après leur déclaration de faillite. Pendant la pandémie, il a déclaré qu’il y avait eu une augmentation des plaintes concernant le non-paiement des indemnités de licenciement et des salaires réguliers.

Les entreprises tentent de survivre

Environ 80 % des usines tunisiennes de textile et de vêtements produisent exclusivement pour l’Europe, ce qui signifie qu’elles ont été durement touchées lorsque les exportations vers l’Union européenne ont plongé de 15 % en 2020 par rapport à l’année précédente.

En Italie, l’un des principaux acheteurs, les magasins de mode ont fermé pendant quatre mois et demi l’an dernier en raison des confinements et les ventes ont chuté de plus d’un tiers, selon la fédération italienne de l’industrie de la mode Confcommercio.

« Les entreprises souffrent depuis plus d’un an, regardez le niveau moyen de consommation en Europe – les entreprises ne se développent pas, elles essaient juste de survivre », a déclaré Hosni Boufaden, président de la FTTH.

Il a déclaré que les fabricants avaient continué à payer les travailleurs lors du premier confinement l’année dernière, malgré la chute des exportations et les fermetures d’usines, en compensant par une réduction des allocations de congés payés annuels.

« Plus de solidarité que de confrontation »

Ces efforts ont été reconnus par Ahmed Chahloul, coordinateur national du projet « SCORE TUNISIE » de l’Organisation internationale du travail, qui travaille avec le gouvernement tunisien. « J’ai vu plus de solidarité que de confrontation », a-t-il déclaré, citant des employeurs qui avaient continué à verser les salaires lorsque l’activité s’était arrêtée et des employés qui avaient accepté une réduction des heures de travail ou une baisse des salaires. Mais il a ajouté qu’il y avait eu « une migration vers la précarité » depuis l’apparition du COVID-19.

Alors que la pandémie comprime encore davantage les salaires qui s’élèvent en moyenne à 450 dinars par mois, certains travailleurs s’organisent entre eux pour lutter pour leurs droits. Des travailleurs ont élu en avril un comité de quatre personnes chargé d’organiser des manifestations et d’assurer la coordination avec le syndicat l’UGTT, et de négocier avec leur employeur.

Les négociations étaient initialement impossibles, mais après que plus de 150 employés ont manifesté en juin, ils ont obtenu une réunion avec l’inspection du travail et l’avocat de l’usine, souligne Reuters.Au cours des discussions, l’usine a déclaré que les salaires dus depuis mars seraient versés en août.

« Si cela ne fonctionne pas, nous craignons de devoir recourir aux tribunaux », a déclaré Najah, ajoutant que l’employeur avait refusé de les payer pour une période d’absence de deux mois l’année dernière.

Pour l’instant, ils ne peuvent qu’espérer, conclut le reportage de la Fondation Thomson Reuters.