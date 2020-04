Confinement : les accidents mortels de la route en baisse

Le nombre de victimes des accidents de la route a régressé de 8,8 % entre le début de cette année et le 19 avril comparé à la même période de l’année dernière, selon les statistiques de l’Observatoire national de la sécurité routière.

L’observatoire a fait remarquer que le confinement total, décidé le 22 mars dernier, ainsi que le couvre-feu, décrété le 18 mars, a eu une incidence manifeste sur le taux des accidents de la route. En effet, au cours des 19 premiers jours du mois d’avril, 42 accidents ont été enregistrés contre 212 en mars, 389 en février et 445 en janvier.

Les accidents mortels de la route ont connu une baisse considérable: 16 accidents mortels en avril, 59 en mars, 105 en février et 108 en janvier.

Le nombre de blessés a, également, baissé. Cinquante-cinq en avril contre 309 en mars, 557 en février et 614 en janvier.

Selon les données de l’observatoire, le nombre de morts dans les accidents de la route s’élève, jusqu’au 19 avril courant, à 288 victimes contre 316 durant la même période l’année dernière. Le nombre d’accidents de la route a aussi baissé de manière significative depuis le début de l’année 2020. Jusqu’au 19 avril, 1088 accidents ont été enregistrés contre 1896 par rapport à la même période l’année précédente, soit une baisse de 42,6%.

Quant au taux des blessés, il a baissé à 40,6%. En effet, Depuis le début de l’année 2020 et jusqu’à ce jour, 1535 blessés ont été enregistrés contre 2586 pendant la même période l’année dernière.

Selon l’Observatoire de la sécurité routière, 27% des accidents mortels de la route sont dus à l’excès de vitesse, 19,4% au manque de vigilance et 12% surviennent en traversant la route (par les piétons).

S’agissant des gouvernorats, les statistiques ont révélé que le gouvernorat de Tunis est classé premier avec 156 accidents jusqu’au 19 avril. Vient ensuite le gouvernorat de Nabeul (97 accidents), puis Mahdia (70) et enfin Kébili (10).

Le gouvernorat de Tunis se place en première position quant aux accidents mortels (36 morts), suivi de Kairouan (25 morts), de Kasserine (20 morts) et de Siliana, Tozeur et Kébili (2 morts).

Concernant les blessés, le plus grand nombre a été également enregistré à Tunis (210 blessés), suivi de Nabeul avec 159 blessés, Mahdia (105) et Kébili (9).