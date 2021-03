Contrôle économique : 50 équipes mobilisées dans les marchés pour le mois de Ramadan 2021

Le ministère du Commerce et du Développement des exportations mobilisera 50 cellules permanentes de contrôle économique dans les marchés, 150 équipes mobiles et 50 équipes d’intervention rapide, pour le mois de ramadan 2021.

Selon le programme de contrôle économique, dont une copie est parvenue à l’agence TAP, le contrôle se focalisera, durant la première moitié du mois de ramadan, sur le suivi et la surveillance des produits agricoles, les produits agroalimentaires, les produis subventionnés, les cafés et les espaces de loisirs. Durant la deuxième moitié du mois saint, le contrôle économique ciblera également les commerces de prêt-à-porter et des chaussures et tous les produits commercialisés dans le cadre des préparatifs pour l’Aïd.

D’après le même programme, les équipes de contrôle économique intensifieront les contrôles quotidiens des circuits de distribution pour lutter contre les pratiques de monopole et de spéculation, l’approvisionnement en dehors des circuits légaux, le détournement des produits subventionnés, la vente conditionnée, la fraude commerciale, la publicité mensongère…

Les mécanismes de contrôle seront, par ailleurs, diversifiés afin d’assurer le contrôle en dehors des horaires administratifs et la couverture de tout le territoire. Des bureaux d’opérations centraux et régionaux seront également mis en place pour traiter les réclamations des citoyens. Les commissions régionales de contrôle seront activées et la coordination entre les départements concernés et les gouvernorats renforcée.

Les opérations de contrôle cibleront les dépôts de stockage, les dépôts anarchiques, les unités de production, les marchés de gros, les détaillants, les circuits de distribution, les boulangeries… et des sanctions seront appliquées contre les contrevenants (saisie, fermeture de commerces, interdiction d’approvisionnement…).

Il est à noter qu’une campagne de contrôle économique a été lancée en mars courant et a ciblé les dépôts frigorifiques, les dépôts anarchiques, les unités de production, les circuits de distribution des produits subventionnés et des intrants agricoles, les commerces de gros et les détaillants.