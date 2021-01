Convention de partenariat entre Flat6Labs Tunis et ENACTUS Tunisie

Flat6Labs Tunis et ENACTUS Tunisie ont signé une convention de partenariat, afin de promouvoir l’entrepreneuriat auprès des étudiants et jeunes porteurs d’idées.

Flat6Labs Tunis est un programme régional d’accélération et une société de gestion des investissements d’amorçage qui encourage et investit dans des entrepreneurs brillants et passionnés ayant un potentiel d’innovation et de croissance élevé, s’associe à ENACTUS Tunisie, une association à but non-lucratif qui œuvre à créer un partenariat entre le monde de l’entreprise et l’enseignement supérieur et à mobiliser les étudiants en les encourageant à développer leur leadership et leur capacité entrepreneuriale.

Les deux entités ont des axes stratégiques étroitement liés, et visent le développement et l’encouragement des jeunes entrepreneurs et étudiants.

Cette collaboration entre ENACTUS Tunisie et Flat6Labs Tunis aura principalement pour but de promouvoir leurs actions communes en relation avec l’entrepreneuriat, soutenir les étudiants et les jeunes startuppers dans leur démarche de création de projet à impact et Implémenter la culture entrepreneuriale dans les universités quelque soit leur spécialité.

Plus concrètement, les deux parties se sont alliés afin de travailler sur l’identification et la recommandation des projets élaborés, le partage du savoir-faire ainsi que des formations destinées aux étudiants et aux jeunes entrepreneurs.