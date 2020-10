Startups: 6eme Demo Day de Flat6Labs, demain mercredi

Flat6Labs Tunis renouvelle le défi et fête son 6ème Demo Day, qui se déroulera en ligne demain Mercredi 14 Octobre. Dans le cadre de cette nouvelle édition, 8 nouvelles startups, méticuleusement choisies, ont pu bénéficier d’un programme d’accompagnement sur mesure.

Les domaines couverts par les startups sélectionnées sont E-Health, Gaming, assurances, Fintech, RetailTech et Fashion.

« Flat6Labs Tunis se veut un cadre propice à la croissance et l’internationalisation des startups. Pour ce faire, le programme met à la disposition des ambitieux porteurs de projets 100,000 TND en cash, ainsi qu’un réseau international d’investisseurs et une expertise assurée par des mentors à travers le monde. L’ objectif ultime est de mettre la barre plus haute à chaque cycle en renforçant notre réseau et en améliorant en parallèle l’offre mise à disposition de nos startups », souligne Yehia Houry, Managing Director de Flat6Labs Tunis.

Tout au long de ces trois dernières années, Flat6Labs Tunis a réussi à s’affirmer en tant qu’acteur de l’innovation au sein de l’écosystème entrepreneurial Tunisien.

En partenariat avec Meninx Holding, TAEF, BIAT et IFC, Flat6Labs Tunis a accompagné, depuis son lancement, 43 startups en investissant plus de 11 millions de dinars. Flat6labs Tunis se félicite également de l’accomplissement de nombreuses réalisations sur le plan social avec notamment la création de 300 emplois hautement qualifiés.