Convertit les enregistrements audio en contenu transcrit. Microsoft l’a fait

Microsoft a entamé l’introduction d’une nouvelle fonctionnalité dans son package d’applications bureautiques payantes » Office 365 « . Cette nouvelle fonctionnalité consiste à convertir automatiquement les enregistrements audio en contenu transcrit.

Elle fonctionne sur des enregistrements déjà existants qui peuvent être téléchargés et transférés ou en convertissant automatiquement, les appels en documents texte.Cette fonctionnalité sera disponible en anglais dans un premier temps, selon le site mena-tech.com.

Depuis mardi, 25 aout 2020, la nouvelle fonctionnalité est devenue disponible pour les utilisateurs de » Word 365 « . Mais, Microsoft envisage, vraisemblablement, de l’étendre à plusieurs autres produits de l’entreprise, en particulier son programme de notes: OneNote.

» Microsoft rejoint ainsi, les options proposées par d’autres entreprises pour la même tâche, comme Google et le service le plus célèbre du secteur, peut-être: Otter, mais selon les premières impressions, les résultats du nouveau service de Microsoft semblent plus satisfaisants en termes de résultats « , toujours selon le même site.

Pour le moment, la fonctionnalité sera disponible gratuitement, pour les abonnés » Office 365 « . Ceux-ci recevront 300 minutes d’enregistrements qui peuvent être transcrits, mais il n’y a pas d’options actuelles pour ajouter plus de minutes, même sur une base payante. Cette option est envisageable, selon cette source.