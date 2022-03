Vers la place d’un plan pour la réactivation de la convention cadre signée entre le gouvernement tunisien et Microsoft

Le ministre de l’emploi et de la formation professionnelle, Nasreddine Nsibi, s’est entretenu lundi avec le directeur à la société Microsoft chargé du secteur de l’éducation au nord d’Afrique et moyen orient, Jhonny Karam. Les deux parties ont convenu de mettre en place un plan exécutif pour la réactivation de la convention cadre signée entre le gouvernement tunisien et Microsoft à travers un programme d’action spécial. La convention vise la mise à niveau des centres de formation professionnelle pour les intégrer dans le processus de formation certifiée et le développement de l’utilisation des technologies de l’information et de la communication dans le domaine de l’emploi et de la formation continue. Nsibi a affirmé, selon un communiqué rendu public que la relation avec la société Microsoft est une relation de partenariat stratégique puisque c’est une société internationale experte dans le domaine des nouvelles technologies. Pour sa part le responsable de Microsoft a présenté notamment les grandes lignes du programme d’action pour l’année prochaine qui se base essentiellement sur la création d’un nouveau climat numérique et technologique dans le domaine de la formation des ressources humaines.