Coronavirus : 4 décès à Mahdia, 2 à La Manouba et 2 au Kef

Quatre personnes ont succombé au coronavirus dans le gouvernorat de Mahdia ont indiqué, dimanche, les équipes médicales chargées du suivi de la pandémie.

65 nouvelles contaminations par le coronavirus ont été recensées dans cette région sur 146 analyses effectuées.

- Publicité-

Durant les sept derniers jours, la région a dénombré 849 cas positifs et 16 décès dont la moitié est survenue le week-end.

Le nombre de personnes hospitalisées à l’hôpital universitaire Taher Sfar s’élève à 44 dont 10 en soins intensifs, 25 à l’unité covid et 9 au service des urgences.

Dans le gouvernorat de la Manouba, deux personnes sont mortes, hier samedi, des suites du virus dans les délégations de Tebourba et Douar Hicher. Selon La directrice régionale de la santé, Nabila Guaddour, 62 nouvelles contaminations ont été enregistrées et 91 cas de guérison.

Sur les 620 cas actifs, 617 sont placés en auto-isolement et trois hospitalisés.

Depuis l’apparition du virus dans la région, 4124 contaminations, 218 décès et 3286 guérisons ont été enregistrés.

Au Kef, 2 décès sont survenus, le 8 janvier selon la direction régionale de la santé portant à 129 le nombre total des victimes du virus. Les cas positifs recensés à la même date s’élèvent à 38 personnes sur 83 analyses effectuées. Le nombre de patients hospitalisés à la même date est de 44 personnes dont 9 en soins intensifs.

Le nombre de nouveaux cas recensés à Gabes s’est élevé à 168 personnes sur 428 analyses effectuées a déclaré, dimanche à la TAP, le coordinateur de la Cellule de Veille sanitaire à la direction régionale de la santé, Houcine Jabrane.