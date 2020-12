Coronavirus : 52 décès et 1612 nouvelles contaminations le 27 décembre 2020

Le ministère de la Santé a fait savoir que le nombre de décès dus au coronavirus est passé à 4518 morts, après le recensement de 52 nouvelles victimes le 27 décembre 2020 à 23 heures.

Dans son bulletin quotidien sur la situation épidémique dans le pays publié, lundi soir, le ministère a indiqué que 1612 nouvelles contaminations ont été enregistrées sur 6539 analyses effectuées.

Le nombre de personnes rétablies à la même date a atteint 101 mille 245, sur 133 mille 204 cas porteurs du virus.

Selon la même source, 6706 personnes infectées par le virus sont, actuellement, hospitalisées dont 332 patients en soins intensifs et 109 placés sous respiration artificielle et ce dans des établissements de santé des secteurs public et privé.