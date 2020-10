Coronavirus : 6 gouvernorats et 26 délégations déclarés zone de dangerosité élevée

L’Observatoire des maladies nouvelles et émergentes a classé 6 gouvernorats et 26 délégations comme zones de dangerosité élevée.

Le ministère de la Santé a annoncé, ce vendredi, que la listé qu’il a établie dans ce sens a été communiquée aux autorités régionales à l’effet de procéder à l’application des mesures sanitaires et sécuritaires arrêtées lors du Conseil ministériel restreint du 3 octobre courant.

Les gouvernorats concernés sont ceux de l’Ariana, Ben Arous, Tunis, Manouba, Sousse et Monastir.