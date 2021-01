Coronavirus : 83 décès supplémentaires et 2026 nouvelles contaminations en 24h

Le ministère de la Santé publique a fait état, mardi, de 2026 nouveaux cas d’infection par le Coronavirus et 83 décès supplémentaires à la date du 25 janvier courant à 11h00, ce qui porte à 6370, le nombre total des morts, depuis le début de l’épidémie.

Selon un communiqué du département, 7814 analyses ont été effectuées à la même date, portant le nombre total des dépistages réalisés, depuis l’apparition de la pandémie à 829 093.

D’après le bilan quotidien du ministère de la Santé, le nombre d’individus guéris est de 2255 à la date du 25 janvier courant alors que le nombre total des patients guéris s’élève à 148 995.

Quelques 2183 patients sont toujours hospitalisés dans des établissements public et privé dont 420 en soins intensifs. Le nombre total des porteurs de virus ayant été pris en charge depuis l’apparition de la maladie s’élève à 8809.

Le ministère a invité les citoyens au strict respect des mesures anti-convid pour freiner l’envolée du nombre de contamination et de décès.

