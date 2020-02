Coronavirus: A la demande de la Tunisie, l’ Algérie rapatrie des Tunisiens de Wuhan !

Des ressortissants libyens, tunisiens et mauritaniens établis dans la ville chinoise de Wuhan, touchée par le coronavirus, seront rapatriés à bord du même avion algérien qui a décollé dimanche matin d’Alger pour rapatrier les étudiants algériens, nous apprend l’agence algérienne APS.

A la demande des autorités des leurs pays respectifs, le Président de la République, Abdelmadjid Tebboune avait ordonné le rapatriement à Alger des étudiants libyens, tunisiens et mauritaniens de la ville chinoise de Wuhan à bord du même avion qui rapatriera les étudiants algériens.

Un avion de la compagnie nationale Air Algérie avait décollé, dimanche à l’aube, à destination de la Chine pour rapatrier 36 ressortissants algériens établis à Wuhan, majoritairement des étudiants, ainsi que dix ressortissants tunisiens et des étudiants libyens et mauritaniens et ce, à la demande des autorités de leur pays.