Coronavirus: Ces catégories appelées à procéder à la vaccination contre la grippe !

Alors que le COVID-19 continue de faire des ravages dans le monde entier sous la forme d’une pandémie sans précédent, la commission nationale de lutte contre la Covid œuvre davantage afin de sensibiliser les Tunisiens sur le danger de ce virus. Elle a, à cet effet, averti que les personnes âgées de plus de 65 ans sont plus sensibles aux complications de la Covid. La grippe saisonnière tue chaque année entre 30 et 70 personnes en Tunisie sur un total de 80 mille personnes atteintes.

Elle a appelé ces personnes, ainsi que les malades chroniques et les femmes enceintes à procéder à la vaccination contre la grippe saisonnière, avant l’arrivée de l’automne, saison des viroses respiratoires.

Et d’évoquer, dans ce sens, la nécessité de la vaccination contre la grippe surtout que la saison de cette infection respiratoire aigüe approche. La commission a également rappelé que la Tunisie ne disposait pas de suffisamment de moyens pour faire face à une large vague de contaminations. C’est pourquoi le ministère de la Santé intervient à chaque fois sur les foyers de contamination pour contenir la propagation du virus .

C’est dans ce contexte que 310 mille doses du vaccin contre la grippe saisonnière de qualité supérieure seront commercialisées à partir de la première semaine du mois d’octobre prochain.

Le vaccin contre la grippe saisonnière sera disponible dans les centres de santé de base et dans les officines privées et sera destiné essentiellement aux femmes enceintes, aux personnes âgées, aux enfants atteints de maladies chroniques et aux professionnels de la santé.

528 nouveaux cas de contamination et 5 décès supplémentaires

Le ministère de la Santé a annoncé mardi dans son bulletin quotidien que 2592 tests réalisés le 20 septembre 2020, ont révélé la contamination de 528 personnes par le coronavirus (20,4%) portant le bilan à 11260 cas confirmés ce qui représente 5,6% du total des tests effectués depuis le mois de février dernier (203051).

Selon la même source, 5 décès supplémentaires ont été également enregistrés portant le bilan à 164 morts du coronavirus.

Par ailleurs, 221 malades atteints de la COVID-19 sont actuellement hospitalisés dont 65 sont admis en soins intensifs et 31 placés sous respirateurs artificiels.

Au total, 8719 porteurs actifs recensés

La situation épidémiologique en Tunisie ne diffère aucunement de celle qui prévaut à l’échelle internationale. Certes, il existe des taux et des indicateurs qui sont très intéressants et encourageants, néanmoins l’on constate, depuis ces derniers temps, l’apparition de cas graves et un nombre de décès en hausse dans plusieurs gouvernorats de la République à l’instar de Gabès, Bizerte… Ce qui pourrait expliquer ce phénomène, c’est qu’il y a eu un relâchement dans le respect des mesures d’hygiène et barrières par les citoyens.

Le ministère de la Santé précise que dans un souci constant et continu de préserver la santé et la sécurité des citoyens et dans le but de mettre en œuvre l’ensemble des mesures de précaution et de prévention contre le coronavirus, le port du masque est obligatoire pour toute personne lors de son déplacement en dehors de son domicile.