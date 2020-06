La pandémie de coronavirus n’épargne décidément pas le Royaume-Uni, que ce soit en matière de nombre de personnes touchées ou dans le secteur économique. Le pays de sa Majesté, qui dénombre plus de 41.000 morts du Covid-19 et 300.000 cas positifs, a subi un effondrement de 20,4 % de son produit intérieur brut (PIB) en avril a indiqué ce vendredi le Bureau national des statistiques (ONS).

Il s’agit d’une chute record, qui intervient après un plongeon du PIB de 5,8 % en mars. « Le recul du PIB en avril est le plus fort jamais vu au Royaume-Uni, plus de trois fois plus fort que le mois précédent et près de dix fois plus que le repli le plus marqué avant le Covid-19 », souligne Jonathan Athow, statisticien à l’ONS.

L’ensemble des grands secteurs de l’économie ont fondu, que ce soit les services, l’industrie ou la construction. Les pubs, l’éducation, la santé et les ventes de voitures ont été parmi les plus affectés. Le commerce extérieur n’a pas été épargné avec une chute des exportations et importations.

« Nous avons toujours su que ce serait une très sérieuse crise sanitaire, qui produirait aussi un choc économique très fort », a réagi le Premier ministre Boris Johnson.