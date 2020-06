Coronavirus-Déconfinement : L a France passera demain en « zone verte »

Trois mois après le début du confinement destiné à lutter contre la propagation de l’épidémie de coronavirus, le président français Emmanuel Macron a annoncé que dès lundi 15 juin, tout le territoire, à l’exception de Mayotte et de la Guyane, passera en « zone verte », « ce qui permettra une reprise plus forte du travail et la réouverture des cafés et restaurants en Ile-de-France ». «

Il a aussi annoncé qu’il sera possible de se déplacer entre les pays européens dès lundi et qu’à compter du 1er juillet, les voyages à destination hors Europe seront autorisés dans les pays où l’épidémie est maîtrisée.

Les écoles, collèges et lycées rouvriront de façon obligatoire avec des conditions de présence normale, dès le 22 juin prochain. Tous les élèves seront accueillis. « Dès demain en Hexagone comme en Outre-mer, les crèches, les écoles, les collèges se préparent à accueillir à partir du 22 juin tous les élèves de manière obligatoire ».

Par ailleurs, les visites aux résidents en Ehpad seront de nouveau autorisées. Macron a rappelé toutefois que le virus circule encore et qu’il faudra continuer d’éviter les rassemblements au maximum, rassemblements qui resteront donc très encadrés. Il a également confirmé la tenue du second tour des élections (…)