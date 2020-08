Coronavirus: Désespérés, les Gabésiens lancent un cri de détresse !

Dans le gouvernorat de Gabès, environ 48 nouvelles contaminations locales ont été détectées, le 19 août, plus précisément dans la localité d’El Hamma, portant ainsi le nombre des cas Covid-19 à 486, soit le plus grand nombre de contaminations enregistrées dans le pays. Depuis l’ouverture des frontières, le 27 juin 2020, le gouvernorat de Gabès s’est signalé par 487 cas confirmés de Covid-19!

Des citoyens d’El Hamma ont organisé, ce vendredi 21 août 2020, une grande marche de protestation pour dénoncer la situation sanitaire dégradée dans leur région. Ils se sont indignés notamment contre la suspension des services à l’hôpital local et de l’absence des ambulances ainsi que des autorités sécuritaires. Un bilan officiel actualisé fait état de 479 cas Covid-19 confirmés à Gabès dont 5 décès.

Dans cette petite ville, le coronavirus se propage d’une manière très rapide et la multiplication des cas de contamination a obligé le gouverneur de Gabes de boucler la ville afin de tenter de déterminer les zones à forte propagation du virus. D’ailleurs, il vient de décréter le couvre-feu à El-Hamma et El-Hamma-ouest à partir de ce vendredi 21 août jusqu’au jeudi 27 août.

Déjà, le maire d’El Hamma Nassef Najeh avait affirmé dans une déclaration faite jeudi 20 août 2020, que la délégation en question a été isolée et bouclée afin qu’une enquête épidémiologique intense puisse y être menée risque désormais une « catastrophe humaine ».

Najeh, a dans ce contexte, appelé les autorités tunisiennes à intervenir dans les brefs délais afin d’éviter le pire et sauver les vies des habitants.

Il a assuré qu’un hôpital militaire de campagne, a été installé dans cette ville et que les équipes médicales militaires ont assuré 406 consultations au deuxième jour, dont 70 des cas urgents et qu’El Hamma comptabilise un nombre total de 390 cas et 2 nouveaux décès.

Et de préciser que malgré les mesures prises, « la situation est désormais hors de contrôle », signalant que « l’hôpital régional n’a pas de directeur et depuis 11 ans chaque 6 mois, un nouveau directeur est désigné mais il ne fait pas long feu à cause du syndicat ». Il a épinglé le manque de moyens, de matériel et d’effectif à l’hôpital.

Sur un autre volet, il a ajouté que « la municipalité ne dispose que d’un véhicule pour la transport des malades et des morts » et que « l’homme décédé hier avait passé quatre heures à supplier les dirigeants de l’hôpital pour qu’ils l’accueillent et le soignent, en vain ».

Suspension des voyages en train de et vers Gabès !

A noter que la société nationale des chemins de fer tunisiens (SNCFT) a publié, jeudi, un communiqué annonçant la suspension des voyages en train à destination et en provenance de Gabes.

La SNCFT a publié les changements apportés sur les horaires du train et a indiqué que la ville de Sfax sera le dernier arrêt, et ce, afin d’éviter les contaminations au coronavirus.

Pour parer à tout imprévu, le gouvernement a annoncé qu’il a préparé toute une stratégie pour éviter la propagation du coronavirus. Elle repose sur le renforcement de la surveillance sanitaire, épidémiologique et virale, l’organisation des structures de santé pour une prise en charge préventive et la consolidation de la formation, la communication, la sensibilisation et l’information…