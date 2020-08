Coronavirus : Deux décès à l’hôpital de Jendouba

Deux patients, originaires l’un de Ghardimaou et l’autre de Tabarka, sont décédés, vendredi, au service de confinement de l’hôpital régional de Jendouba, rapporte Mosaïque fm.

L’un et l’autre souffraient de maladies chroniques (difficultés respiratoires et cardiopathie). Leurs états de santé respective se sont détériorés avec l’apparition de symptômes de covid-19, nécessitant leur admission au service de confinement dudit hôpital où ils ont rendu le dernier soupir.