Coronavirus : Entre deux vagues, la Tunisie passe d’un extrême à l’autre !

La Tunisie a été l’un des pays les plus performants lors de la première vague de la pandémie COVID-19 au rebours de la deuxième vague qui a mis en évidence des failles notables dans son système de santé, constate le think tank Brooking Institution, basé à Washington D.C dans une analyse de la gestion par les autorités tunisiennes de la pandémie. Alors que le virus a continué à se propager au-delà des premiers mois, le pays s’est efforcé de trouver l’équilibre le plus approprié entre l’atténuation de ses dimensions sanitaires et économiques. Le gouvernement a commencé à assouplir les restrictions économiques en mai et a rouvert les frontières de la Tunisie en juin, ce qui a entraîné une flambée des infections qui s’est finalement transformée en une deuxième vague beaucoup plus importante. La vague devrait atteindre son point culminant à la mi-décembre, puis se calmer après qu’une partie de la population aura été vaccinée (potentiellement au printemps 2021). D’ici là, l’augmentation des infections et des décès met le système de santé publique tunisien à rude épreuve et ajoute une pression économique supplémentaire à une population déjà en difficulté, prévoit le groupe de réflexion américain

Face à la première vague de la pandémie de coronavirus entre mars et septembre 2020, le gouvernement tunisien a réagi rapidement par un ensemble complet de mesures, notamment la fermeture des frontières et des écoles, un confinement national et des couvre-feux nocturnes. Ces mesures ont été mises en œuvre de manière efficace et ont fait l’objet d’une large communication auprès du public. En conséquence, par rapport à nombre de ses voisins régionaux, la Tunisie a réussi à maîtriser la menace épidémiologique initiale posée par la pandémie ; son nombre de décès par habitant se compare favorablement à celui de leaders mondiaux tels que l’Australie et la Corée du Sud. Elle avait le deuxième taux de mortalité le plus bas de la région du Moyen-Orient et de l’Afrique du Nord (MENA). En reconnaissance de sa réponse efficace à la pandémie, l’Union européenne a commencé à lever les restrictions sur les voyageurs en provenance de Tunisie à la fin du mois de juin.

La Tunisie a bénéficié de la solidité globale du système de santé du pays, l’un des plus avancés de la région MENA. Le pays dispose de solides institutions préexistantes qui ont été en mesure de faire face à la pandémie, notamment l’Observatoire national des maladies nouvelles et émergentes qui a été fondé en 2005 sous la supervision du ministère de la Santé. D’autres structures préexistantes comprennent l’Organisation de réponse et de secours et les Comités nationaux régionaux pour la prévention des catastrophes.

Une forte hausse des contaminations dès l’été

Ces institutions ont pu travailler avec un comité spécial créé par le gouvernement, l’Autorité nationale de réponse aux coronavirus (NCRA), pour contrôler l’épidémie et centraliser les mesures de lutte contre la pandémie. Le système de santé publique tunisien a pu faire face à la pandémie dans cette première phase, en partie parce que le nombre de cas était limité. Après ce succès initial, le gouvernement a été contraint de rouvrir l’économie, ce qu’il a finalement fait. En raison de l’assouplissement des mesures de distanciation sociale et de la réouverture des frontières, la Tunisie a connu une forte augmentation du nombre d’infections quotidiennes au cours de l’été. Le 23 octobre, le pays a connu un nombre record de nouveaux cas (1 775). Sur le total de 52 399 cas confirmés à cette date, 51 231 cas ont été enregistrés après la réouverture des frontières tunisiennes aux vols internationaux le 27 juin. Au 8 décembre, le nombre total de cas en Tunisie s’élevait à 105 445, le nombre total de cas recouvrés à 80 082 et le nombre total de décès à 3 668. Ce pic a mis à rude épreuve le secteur de la santé publique, qui n’est plus en mesure de gérer le nombre croissant de cas, car les unités de soins intensifs de la plupart des hôpitaux publics sont actuellement au maximum de leur capacité. Actuellement, chaque patient COVID-19 coûte à l’État 583 dollars par jour (801 dollars si de l’oxygène est nécessaire).1 À ce stade, la capacité de réponse du gouvernement est de plus en plus étendue et dépassée.

Des failles notables

L’impact de la deuxième vague de la pandémie a mis en évidence des failles notables dans le système de santé tunisien, notamment l’inégalité entre les régions intérieures et côtières, un manque de services de santé publique spécialisés et des institutions de santé publique mises à rude épreuve. Le système de santé tunisien souffre d’une disparité géographique dans la répartition des ressources (notamment les médecins et réanimateurs spécialisés, les services de dépistage, les unités de soins intensifs, ainsi que l’accès et l’admission dans les hôpitaux) qui favorise les grandes villes et les villes côtières par rapport aux régions rurales intérieures.

Tout au long de la pandémie, la Tunisie a été confrontée à ses conséquences économiques, qui ont fortement touché l’économie déjà fragile du pays. D’ici la fin de 2020, l’économie devrait se contracter de 3,9 à 6 % et les ressources de l’État pourraient diminuer de plus de 1,753 milliard de dollars. Le chômage devrait augmenter de 3,9 à 12,2 points par rapport à son niveau de 2019, et le taux de pauvreté financière pourrait augmenter de quatre points.

Pour atténuer certains de ces impacts, le gouvernement a mis en place plusieurs initiatives et programmes de soutien. Malgré ces importantes initiatives visant à soutenir le secteur privé au début de la pandémie, des obstacles administratifs ont entravé la mise en œuvre de nombre de ces mesures. Bien que le gouvernement ait annoncé son plan de relance économique en juillet, ce plan n’a pas encore été mis en œuvre. Alors que les revendications augmentent dans les zones marginalisées avec la progression de la deuxième vague, le gouvernement continuera à lutter à la fois pour alléger les pressions économiques et pour protéger les vies.