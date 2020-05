Coronavirus : Kébili enregistre un nouveau cas confirmé

Un nouveau cas d’atteinte par le coronavirus a été enregistré dans le gouvernorat de Kébili portant ainsi le nombre total d’atteintes dans cette région à 107 avec jusqu’à ce jour 64 guérisons, a souligné, dimanche, dans une déclaration, à l’agence TAP, le directeur régional de la santé Jawher Mekni.

Il a précisé que ce nouveau cas a été découvert dans le cadre d’une campagne de diagnostic du virus menée par la direction régionale de la santé depuis trois jours dans la région d’El Kalaa (délégation de Douz nord). A cette occasion, 300 analyses PCR ont été effectuées. Elles ont concerné, essentiellement, les catégories les plus susceptibles d’être atteintes par la maladie, notamment les élèves et les femmes enceintes.

Mekini a ajouté que le nouveau cas enregistré hier vient 12 jours après la stabilisation de la situation épidémique dans la région et au cours desquels aucun cas n’a été enregsitré avec une grande amélioration du nombre de guérisons. Le responsable a indiqué que les échantillons prélevés, hier samedi, et dont les résultats sont arrivés tard dans la nuit de la direction régionale ont compris 119 échantillons négatifs et un seul positif de la région d’El Kalaa, sachant que cette dernière a enregistré jusqu’à maintenant 85 cas sur le total du nombre d’atteintes depuis la première, à savoir celle d’une personne arrivée de la France et originaire de cette même région.

Les cas d’atteintes relevés, jusqu’à ce jour, dans le gouvernorat de Kébili ne comprennent qu’un seul venu de France, 96 cas locaux sont liés à ce dernier, en plus de 10 cas enregistrés parmi les agents de la santé à l’hôpital régional de Kébili. 64 cas sur le total des cas relevés ont guéri, parmi eux ceux du secteur de la santé.