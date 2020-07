Coronavirus : La Catalogne reconfine quelque 200.000 personnes

Ce samedi 4 juillet, quelque 200.000 personnes ont de nouveau été confinées en Catalogne, face à l’augmentation d’infections au nouveau coronavirus, a indiqué le président régional. La zone touchée est située dans le nord-est de l’Espagne et regroupe 38 municipalités, dont la ville de Lerida. La population de la région compte un peu plus de 200.000 habitants et couvre 1.400 kilomètres carrés.

« Nous avons décidé de confiner la zone del Segria (autour de la ville de Lerida), sur la base de données qui confirment une croissance très importante du nombre de contagions de Covid-19 », a déclaré devant la presse le président de la région, l’indépendantiste Quim Torra. Il a annoncé que ce confinement débuterait à midi, en restreignant les entrées et sorties de cette zone.

Jusu’a 16 heures ce samedi, il sera possible de quitter et de rentrer dans la zone. Passé ce délai toute entrée et sortie sera interdite, sauf pour des raisons professionnelles. Les restrictions toucheront également les transports, le commerce et les activités commerciales. La résolution restera en vigueur jusqu’à nouvel ordre.