Coronavirus: La France critiqué pour sa politique de tests !

Le gouvernement français était sous le feu des critiques pour sa politique de tests du COVID-19 mercredi, alors que des files d’attente continuaient de se former devant certains centres de dépistage à Paris et en province, dans un contexte de départs en vacances et de rebond du nombre de cas depuis deux semaines, rapporte Reuters.

Des professionnels du secteur déplorent que la décision du ministère de la Santé de rendre tous les tests gratuits pour mener une politique de “dépistage massif” ait provoqué une congestion dans les laboratoires, au moment même où ceux-ci étaient privés d’une partie de leurs effectifs. L’opposition s’est emparée du sujet pour critiquer le gouvernement.