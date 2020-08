Coronavirus : La situation se dégrade en France

La France a recensé, vendredi 7 août, 2 288 contaminations au Covid-19 en l’espace de 24 heures, ce qui marque une nette accélération par rapport à la veille (1 604 cas) et sur la semaine, annonce la Direction générale de la santé. « Les indicateurs se dégradent, confirmant une circulation plus active du virus sur l’ensemble du territoire, en particulier chez les jeunes adultes », souligne dans un communiqué la Direction générale de la santé, alors que plus de 9 333 nouveaux cas ont été recensés au cours de la semaine écoulée.

Le bilan de l’épidémie depuis le 1er mars s’établit à 30 324 morts, soit 12 décès de plus que jeudi. Le nombre de cas graves en réanimation a légèrement diminué, à 383 contre 390 la veille alors que 5 011 patients au total sont hospitalisés en France pour une infection par le Covid-19. Ils étaient 5 060 jeudi.