Coronavirus : La Transtu réduit de 50% la capacité d’accueil des transports

La Société des Transports de Tunis ( Transtu) a annoncé, jeudi 30 avril 2020, que de nouvelles mesures de prévention contre le covid-19 seront adoptées à partir du 4 mai prochain, dans les différents gouvernorats du Grand Tunis. Il s’agit, selon un communiqué de la Transtu, de réduire de 50% la capacité d’accueil des transports soit :

-40 personnes par bus ordinaire.

-5 personnes double.

-120 personnes par wagon ( métros et TGM), soit 240 personnes pour une seule desserte.

Seules les personnes munies d’un justificatif de déplacement seront autorisées à monter à bord des moyens de transport, souligne la Transtu.Et d’ajouter que de nouvelles cartes d’abonnement seront fournies dans tous les points de vente et toutes les stations de la Transtu, afin d’éviter le paiement avec contact direct.La Société des Transports de Tunis a, par ailleurs, souligné que le port des masques est obligatoire pour tous les passagers et le personnel. Les différents moyens de transport seront régulièrement nettoyés et désinfectés, assure la même source.