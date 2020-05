Coronavirus : La Tunisie demande des respirateurs et des masques à la Russie

La Tunisie a demandé à la Russie de lui fournir des respirateurs, des masques et du matériel médical pour lutter contre le coronavirus, a déclaré à RIA Novosti, son ambassadeur à Moscou Tarak Ben Salem.

Auparavant, le ministère russe des Affaires étrangères i avait indiqué qu’un certain nombre de pays d’Afrique et du Moyen-Orient avaient fait appel à Moscou pour obtenir de l’aide dans la lutte contre le COVID-19.

“Cette aide s’inscrit dans le cadre des relations amicales entre la Tunisie et la Russie. La Tunisie, comme beaucoup d’autres pays, est confrontée à une crise sans précédent dans le secteur de la santé et de l’économie. Il faut des respirateurs, des masques et des équipements médicaux qui aideront à la fourniture de services dans les hôpitaux publics”, a déclaré l’ambassadeur.

Le diplomate, cité par la même source, a souligné que les autorités tunisiennes apprécient hautement le système de santé en Russie. “La Tunisie, un pays proche de l’Italie, a loué l’assistance fournie par la Russie, ce pays voisin et ami”, a-t-il ajouté.

“Les autorités russes ont reçu notre demande d’aide. La Tunisie espère un pas en avant de la part de la Russie, qui a promis de considérer notre demande. Elle ne peut que confirmer la qualité des relations amicales et fraternelles entre nos pays et nos peuples”, a conclu l’ambassadeur.