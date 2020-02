Coronavirus : L’ambassade de Chine appelle la Tunisie à ” ne pas exagérer les faits “

L’ambassade de la République populaire de Chine en Tunisie a appelé, dans un communiqué publié lundi, à ” ne pas exagérer les faits ” liés à la propagation du coronavirus dans certains pays du monde.

Selon l’ambassade, le coronavirus est moins meurtrier que d’autres virus tels que le H7N9, MERS, H5N1 et SRAS.

” En effet, jusqu’au minuit du 2 février, 17238 cas confirmés ont été découverts en Chine, avec un taux de mortalité d’environ 2,1% ” lit-on de même source, qui a précisé que le taux de mortalité du SRAS en Chine en 2003 a atteint 7%.

A cet effet, l’ambassade de Chine a réaffirmé que le gouvernement chinois est ” pleinement capable, et confiant pour vaincre l’épidémie à une date rapprochée, et continuera de renforcer la coopération avec la communauté internationale, en particulier l’OMS. ”

Et d’ajouter, ” La Chine remercie également tous les pays amis dont la Tunisie ainsi que des organisations internationales pour leur solidatrité et leur soutien précieux “.

L’Organisation mondiale de la santé avait décrété, le 30 janvier 2020, l’Etat d’urgence internationale après la propagation du coronavirus dans 18 pays en plus de la Chine. Selon le dernier bilan officiel, le virus aurait causé 361 décès en Chine, dont 56 durant les dernières 24h.