Coronavirus : Les retards de livraison du vaccin Pfizer en Europe ramenés à une semaine

Un ralentissement qui pourrait finalement être de courte durée. Alors que l’Europe craint depuis vendredi un retard de «trois à quatre semaines» sur les livraisons des doses du vaccin Pfizer/BioNTech​, le groupe américain annonce ce samedi tenter de limiter ce délai à une semaine. « Pfizer et BioNTech ont développé un plan qui permettra d’augmenter les capacités de fabrication en Europe et de fournir beaucoup plus de doses au deuxième trimestre », annoncent les deux entreprises dans un communiqué conjoint.

- Publicité-

« Nous reviendrons au calendrier initial de livraisons à l’Union européenne à partir de la semaine du 25 janvier, avec une augmentation des livraisons à compter de la semaine du 15 février », ajoutent les deux groupes. « Pour ce faire, certaines modifications des processus de production sont désormais nécessaires ».