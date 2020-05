Coronavirus: Plus de 15 500 en confinement obligatoire

Le ministère de la Santé a annoncé dans un communiqué publié mercredi soir , que dans le cadre de la lutte contre le covid-19, le comité du confinement sanitaire et les directions de la santé poursuivent le suivi des conditions du confinement sanitaire obligatoire pour les personnes venues de l’étranger et placées dans des centres spécialisés, les personnes asymptomatiques ainsi que les professionnels de la santé, selon les mesures de confinement obligatoires décrétées la présidence du gouvernement en coordination avec les autorités locales et régionales.

Le ministère a passé en revue un ensemble de données résumant la situation du confinement sanitaire obligatoire jusqu’à la date du 27 mai 2020. Selon ces données le nombre de personnes placées en confinement obligatoire s’élève à 15 495 réparties sur 80 centres dans 21 gouvernorats dont 12 572 ont achevé leur période de confinement alors que le reste soit 2983 sont placés dans des centres de confinement spécialisés.

Le nombre de personnes placées en confinement dans des hôtels a atteint 13 362 (87 pc) alors que ceux qui sont soumis au confinement obligatoire dans des foyers universitaire est de 1327 (8 pc).

Par ailleurs le nombre de personnes placées en confinement sanitaire dans d’autres centres de confinement sont au nombre de 806 (5pc).