Coronavirus : Point sur la situation épidémiologique dans certaines régions

Quatre décès dus au Coronavirus ont été enregistrés, hier dans les délégations de La Manouba, Oued Ellil et Mornaguia.

28 nouvelles contaminations et 199 guérisons ont été recensées à la même date, selon la directrice régionale de la santé, Nabila Gaddour.

Le nombre total de cas de guérison dans la région a atteint 3688 contre 417 cas actifs dont 3 hospitalisés.

Il est à noter que le gouvernorat de la Manouba a enregistré 4338 cas de coronavirus depuis le début de la pandémie, alors que le nombre de décès est passé à 233 décès et 3688 guérisons.

A Médenine 7 décès attribués au Coronavirus ont été dénombrés au cours des dernières 24 heures.

Un nouveau record de contaminations a été enregistré dans cette région avec 201 cas testés positifs dont 3 venus de Libye et 198 infections locales.

Depuis l’apparition de la pandémie, le nombre total de décès a atteint 203 personnes et celui de contaminations 5248, selon le directeur de la santé préventive à Médenine.

A Mahdia, 179 nouvelles contaminations ont été enregistrées, dimanche, sur 493 analyses effectuées. Une femme âgée de 84 ans a succombé au virus dans la délégation de Ksour Essef.

54 personnes sont, actuellement, hospitalisées dont 14 en soins intensifs et 30 placés sous respiration artificielle.

A Gabès, 8 personnes ont succombé au virus au cours des dernières 24 heures portant à 196 le nombre total des décès dans la région. 35 contaminations ont été enregistrées à la même date sur 88 analyses effectuées.

Un décès supplémentaire a été signalé, hier, à Tozeur portant à 75 le nombre de personnes victimes du coronavirus.

