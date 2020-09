Coronavirus : Près de 9 000 nouveaux cas en France, un record

Le nombre de nouveaux cas détectés en 24 heures en France a grimpé à près de 9 000, un nouveau record depuis le début de l’épidémie et le lancement des tests à grande échelle dans le pays, selon des données publiées vendredi par la Direction générale de la santé (DGS). 8 975 cas positifs ont été confirmés depuis jeudi, un indicateur en nette hausse par rapport aux deux jours précédents où l’on dénombrait un peu plus de 7 000 nouveaux cas en 24 heures. De plus, 53 nouveaux clusters ont été détectés, soit un total de 1 640 depuis le début de l’épidémie, dont 1 009 ont été clôturés à ce jour.

Le taux de positivité (proportion du nombre de personnes testées positives par rapport au nombre total de personnes testées) continue parallèlement d’augmenter : il a atteint 4,5 % entre le 26 août et le 1er septembre, d’après la DGS, alors qu’il s’établissait à 4,3 % mercredi et 4,4 % jeudi. En outre, on dénombre 473 patients du Covid-19 hospitalisés en réanimation (dont 46 au cours des dernières 24 heures), soit 9 de plus que le solde de la veille.