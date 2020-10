Coronavirus: Trump va passer une visite médicale en direct sur Fow News

Une semaine après avoir été testé positif au coronavirus, le président des États-Unis doit passer ce vendredi une visite médicale qui sera diffusée en direct sur la chaîne Fox News, dans le cadre du programme Tucker Carlson Tonight.

Comme le précise le média Bloomberg, la consultation sera réalisée par le docteur Marc Siegel de l’université de New York, un habituel consultant médical de la chaîne qui avait, entre autres, estimé qu’il était « presque impossible » pour un patient de moins de 70 ans de mourir du Covid-19.

Il est également l’auteur d’un ouvrage datant de 2008 appelé False Alarm: The Truth about the Epidemic of Fear (Fausse alarme: la vérité à propos de l’épidémie de la peur, en version française), dans lequel il expliquait que les médias actuels diffusaient la peur quant aux pandémies actuelles.

Il s’agira de la première apparition télévisée de Donald Trump depuis qu’il a quitté le Walter Reed Medical Center lundi dernier, où il avait été soigné durant plusieurs jours.