Coronavirus : Un surcroît de mesures en vigueur sous peine de sanctions !

Tous les gouvernorats ont été classés en rouge en termes de propagation du coronavirus après avoir enregistré une moyenne de plus de 10 contaminations pour 100 mille habitants. Face à cette situation, les autorités tunisiennes avaient mis en garde les citoyens, les sommant de respecter les mesures de prévention et le protocole sanitaire durant leurs activités quotidiennes. L’inquiétude est désormais perceptible non seulement en Tunisie mais aussi à l’étranger où les mesures de prévention se multiplient d’un jour à l’autre !

A cet effet, les ministères de la Santé, de l’Intérieur et des Affaires locales ont annoncé dans un communiqué conjoint, une série de mesures visant à maîtriser la propagation du coronavirus et à éviter de surpasser la capacité d’accueil du système national d’établissements hospitaliers.

Il s’agit également de renforcer les opérations de contrôle de l’application du protocole sanitaire dans les espaces et les lieux de rassemblement en appliquant les mesures sanitaires en vigueur.

Dans ce contexte, les cafés et les salons de thé sont tenus d’interdire totalement le narguilé (Chicha), d’utiliser les contenants à usage unique, d’appliquer la distanciation sociale et d’aérer constamment les espaces.

Pour ce qui est des restaurants, les bars et les boîtes de nuit, ils sont également appelés à utiliser les contenants à usage unique, à respecter la distanciation sociale et à aérer les lieux. Les grandes surfaces et les marchés hebdomadaires doivent, quant à eux, imposer le port du masque et appliquer la distanciation sociale. Ceci outre l’interdiction de tout rassemblement de grande ampleur, à vocation culturelle, politique, sportive et scientifique (conférences, foires, séminaires…)

Tout espace ne respectant pas le protocole sanitaire sera immédiatement fermé

Sur un autre volet, la nécessité a été décrétée de réduire le nombre des visiteurs des parcs, des espaces de loisirs, des théâtres et des salles de cinéma. Il en est de même pour les fêtes de mariage (ne pas dépasser 30% de la capacité d’accueil de l’espace) et les cérémonies funéraires..

Il a été également décidé de renforcer les équipes de prévention sanitaire dans les lieux de travail et leur accorder toutes les prérogatives nécessaires afin d’appliquer le protocole sanitaire.

Enfin et surtout, le port du masque sera impérativement exigé dans les transports en commun publics et privés. Tout manquement à cette obligation est passible d’une sanction. Seront aussi prises des mesures spécifiques dans les régions les plus touchées par le virus clusters ( décréter un confinement général durant deux semaines, fermer les lieux de rassemblement de grande ampleur…).

Un bilan qui s’alourdit d’un jour à l’autre !

Sept nouveaux cas de décès dus au coronavirus et 936 nouvelles contaminations ont été enregistrés, à la date du 26 septembre courant, portant ainsi le bilan à 11082 cas confirmés, a annoncé, dimanche, le ministère de la Santé.

Au total, 3756 tests ont été effectués à cette date, indique le ministère dans son bulletin quotidien.

D’après la même source, le nombre total des décès liés au Covid-19 a atteint 214 cas, depuis le déclenchement de cette pandémie.

Actuellement, 292 personnes sont hospitalisées, dont 76 sont admis en soins intensifs et 36 sous respirateurs artificiels, indique le ministère.

Dix- sept délégations ont enregistré un nombre de contaminations dépassant 250 pour chaque 100 mille habitant, d’après la même source.