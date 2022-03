Corruption-INLUCC: Les employés suspendent un sit-in observé depuis 3 jours près du Palais de Carthage

Les employés de l’Instance nationale de lutte contre la corruption (INLUCC) ont suspendu, dimanche, leur sit-in observé depuis 3 jours à proximité du Palais de Carthage suite à l’engagement du président de la République Kais Said de trouver une solution à leur situation professionnelle.

Cet engagement fait suite à la rencontre du président de la République avec les sit-inneurs hier samedi, a indiqué, dimanche, la conseillère juridique Amal Rezgui, dans une déclaration à l’agence TAP . Selon la même source, 160 employés travaillant au siège de l’INLUCC et ses sections régionales se sont retrouvés en chômage depuis août 2021, date de l’arrêt des activités de l’instance.Pour rappel, le président de la République a mis un terme aux fonctions du secrétaire général de l’INLUCC, Anouar Ben Hassen en août 2021 par décret présidentiel.Il a été également procédé à l’évacuation du personnel du siège central de la capitale, tandis que les sièges régionaux ont poursuivi leurs activités jusqu’au 31 décembre. A l’expiration des contrats de travail, tous les sièges de l’instance ont fermé.



Les employés de l’INLUCC ont entamé, jeudi 3 mars 2022, un sit-in ouvert pour protester contre « l’inaction des décideurs face à leurs revendications qui revêtent un caractère vital, d’autant que leurs contrats de travail ont expiré fin décembre dernier ». Ils ont appelé à faire la distinction entre leur statut d’employés au sein de l’INLUCC et les suspicions de corruption. HC