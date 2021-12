Côte d’Ivoire: Lancement de la fête des lumières

La fête des lumières dénommée «Abidjan perle de lumières» a été lancée, jeudi, dans la capitale économique ivoirienne en présence de la première dame Dominique Ouattara autour du thème, de la « solidarité et de l’union ».

A cette occasion, le ministre-gouverneur du District autonome d’Abidjan, Robert Beugré Mambé, a dévoilé les grandes lignes de cette fête des lumières qui durera du 23 décembre au 31 janvier 2022, selon ce que rapporte Apanews.

«Abidjan Ville Lumière a fini par s’imposer depuis quelques années, comme un évènement culturel national de haute portée internationale, faisant de la Côte d’Ivoire et particulièrement d’Abidjan, le lieu rêvé pour passer d’agréables fêtes de fin d’année », a soutenu Robert Beugré Mambé.

Ce jeudi 23 décembre, tout a démarré au Parc urbain Dominique Ouattara, site de lancement officiel des illuminations 2021. Le palais de la culture de Treichville, servira de lieu où partira le feu d’artifice du 31 décembre 2021. L’espace canal aux bois à Treichville et le Grand carrefour de Koumassi seront aussi le siège des belles lumières savamment montées par le District d’Abidjan et ses partenaires.

Enfin, les ronds-points et autres espaces importants de la ville d’Abidjan recevront tous leurs parts d’illuminations. Ce sont entre autres la Place de la République, le carrefour de la cathédrale Saint-Paul et l’hôtel du District au Plateau, les ponts De Gaulle et Houphouët-Boigny, les carrefours Saint-Jean et Riviera 2 à Cocody, l’esplanade du Pont HKB, la Place Akwaba et le jardin de l’aéroport à Port-Bouët, le Rond-Point d’Abobo, le Boulevard Alassane Ouattara (de Siporex à Kouté-Palais de Justice) et le carrefour Jacqueville à Yopougon.

Depuis plus de dix ans, ‘’Abidjan Ville Lumière’’, éclaire l’identité de la capitale économique ivoirienne, renforce la promotion et la valorisation de sa destination et consolide la cohésion au sein de ses populations. L’évènement est parrainé par la première dame de Côte d’Ivoire, Dominique Ouattara.

« Cette année encore, Abidjan retrouve son merveilleux décor lumineux.(…) Des milliers de petites étincelles qui, unies dans un harmonieux scintillement, mêlent leur beauté les unes aux autres, pour créer la plus belle des magies, celle de la solidarité. En étant solidaires ces petites ampoules, deviennent plus rayonnantes, plus belles et plus puissantes » a déclaré Mme Ouattara.

« Aussi, le thème retenu cette année pour ces illuminations à savoir +Côte d’Ivoire solidaire et unie+ est tout à fait à propos et nous incite à garder à l’esprit ces valeurs cardinales à savoir la solidarité et l’unité pour notre Pays», a poursuivi la Première dame.

« Je suis heureuse que cette édition d’Abidjan Ville Lumière se déroule sous le thème de la solidarité et de l’union. Lorsque nous sommes unis, nous assurons à notre belle Côte d’Ivoire un magnifique rayonnement. Ma joie est encore plus grande par le fait que ces illuminations apportent des moments de retrouvailles à de nombreuses familles », a conclu Dominique Ouattara.

Dans le beau parc multifonctionnel qui porte son nom et bâti sur une superficie de 11 000 m², Mme Ouattara et ses hôtes ont procédé à la mise sous tension des illuminations de la première ville de Côte d’Ivoire. L’évènement festif s’est déroulé devant de nombreuses personnalités politiques, religieuses et coutumières du pays.