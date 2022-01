Côte d’Ivoire: le gisement « Baleine » entre en production en 2023

Le président ivoirien, Alassane Ouattara, a annoncé vendredi que le gisement pétrolier « Baleine », découvert en Côte d’Ivoire, entrera en production dès 2023 et sera le premier gisement zéro émission nette en Afrique, à l’occasion du nouvel an, selon ce que rapporte Apanews.

« Au cours de cette année 2021, nous avons fait une importante découverte de pétrole et de gaz. Le gisement Baleine, qui entrera en production, dès 2023, permettra d’augmenter notre production de pétrole et de gaz », a déclaré M. Alassane Ouattara.

Cette manne pétrolière devrait permettre de « fournir une quantité adéquate de gaz au secteur de l’électricité », a dit M. Ouattara, qui a rappelé qu’au niveau du secteur de l’énergie, le pays avait connu des difficultés au premier semestre de l’année 2021 qui « sont derrière nous ».

« Cette importante découverte augure de belles perspectives pour notre pays en termes de ressources pour le financement des projets de développement, de formation de nos jeunes, de création d’emplois, et d’opportunités pour nos PME », s’est-il réjoui.