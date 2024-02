Côte d’Ivoire : Le Métro d’Abidjan fait son chemin

Le ministre ivoirien des Transports est satisfait de l’état d’avancement des travaux de la ligne 1 du Metro d’Abidjan. Il l’a dit au terme d’une visite de la section Nord de la ligne 1 du métro, qui s’étend de la commune d’Anyama à la gare lagunaire de Sitarail au Plateau.

« Nous étions ici il y a deux mois pour parcourir la moitié de la section Nord de la ligne 1 du métro. Aujourd’hui, nous avons tenu à faire toute la section Nord de la ligne 1 du métro pour constater l’état d’avancement des travaux. Je suis très heureux que les choses avancent. Le travail est bien fait », s’est satisfait Amadou Koné, non sans remercier le Bureau national d’Études techniques et de Développement (BNETD), la Société ivoirienne de Construction du Métro d’Abidjan (SICMA) et la Société ivoirienne de Gestion du Patrimoine ferroviaire (SIPF).

Selon lui, le design du métro d’Abidjan a été validé depuis plus d’un mois, et ce en collaboration avec le Bnetd et la Primature. « Le métro est en train d’être réalisé de sorte que nous sommes confiants quant au délai de 2027 ».

Le métro d’Abidjan avec une longueur de 37 km de tracé entre Anyama et l’aéroport international Félix Houphouët-Boigny de Port-Bouët, va assurer le déplacement quotidien de plus de 500 000 passagers. Il permettra de fluidifier les déplacements et de décongestionner le grand Abidjan. Sa livraison est prévue en 2027.

