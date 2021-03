Coup d’envoi de la réforme de 7 entreprises publiques

La présidence du gouvernement et l’UGTT ont signé, ce mercredi après-midi, la Déclaration relative au processus participatif des réformes portant sur les entreprises et établissements publics, notamment.

- Publicité-

Cette signature marque le coup d’envoi des réformes des entreprises publiques, de la fiscalité et de la compensation.

Le secrétaire général de l’UGTT, Noureddine Tabboubi, a précisé que le processus concernera au départ 7 entreprises publiques, à savoir Tunisair, Al-Fouladh, l’Office des terres domaniales, la STAM , la Pharmacie Centrale, la STEG et la Société tunisienne d’industries pharmaceutiques.

La Déclaration prévoit la création de 5 commissions de réflexion chargées d’élaborer un cadre de travail relatif aux réformes à entreprendre qui seront soumises au gouvernement et à l’UGTT , à charge pour elles de lancer leurs travaux dès ce mercredi 31 mars 2021 , date de la signature de la Déclaration commune .

La première commission se penchera sur la réforme de la fiscalité et l’instauration de la justice fiscale en tant que pré- requis pour la justice sociale, la 2ème commission se chargera de l’examen des réformes nécessaires des entreprises publiques, alors que la troisième étudiera les voies et moyens à mettre en œuvre pour la réforme du système de compensation des denrées essentielles et des carburants. La 4ème commission aura vocation à examiner le dispositif de la compensation directe et indirecte et la 5ème la maîtrise des prix et la restructuration des circuits de distribution.